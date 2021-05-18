Іспанський ексклав Сеута зіткнувся з рекордним припливом мігрантів з Африки

Близько 5 тисяч мігрантів, серед яких майже тисяча неповнолітніх, у понеділок нелегально проникли з Марокко на територію іспанського ексклава Сеута на північному узбережжі Африки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Представник іспанської влади заявив, що це максимальне число мігрантів за добу. Мігранти прибули на рятувальних кругах і надувних човнах. Їх направили в табір для тимчасового розміщення.

Іспанія має намір посилити присутність сил безпеки в регіоні. Мадрид і Рабат раніше домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.

Наприкінці квітня близько 100 мігрантів морем проникли на територію ексклава. Більшість з них були відправлені назад в Марокко.

Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу.

Раніше повідомлялося, що понад 2000 мігрантів прибули на італійський острів Лампедуза за добу.