Премьер Испании срочно отменил визит в Париж из-за ситуации с мигрантами

Премьер Испании Педро Санчес срочно отменил свой визит и отправился в эксклав Сеута, куда прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов из соседнего Марокко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Премьер заявил, что считает ситуацию очень серьезной, и призвал Марокко решать кризис в духе добрососедства. "Территориальная целостность границ Сеуты и Мелильи, которые также входят в ЕС, будут защищаться при любых обстоятельствах и всеми необходимыми способами", - сказал Педро Санчес.

Напомним, более 5000 нелегальных мигрантов, среди которых около тысячи несовершеннолетних, в понедельник нелегально проникли из Марокко на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки. Сейчас испанские СМИ пишут уже о 6000 человек, из которых некоторые прибыли утром 18 мая.

Маршрут через испанские города-эксклава Сеута и Мелилья является одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу. Как сообщают, Марокко сейчас фактически не принимает мер, чтобы препятствовать мигрантам попадать в испанской Сеуты. Мадрид и Рабат ранее договорились, что нелегалов, которые достаются Сеуты морем, высылать в Марокко.

Премьер-министр Испании уже проводит консультации с Брюсселем, настаивая, что речь идет не только о безопасности границ Испании, но и всего Евросоюза.

Ряд еврочиновники уже высказались в поддержку Испании в связи с кризисом.

"Европа выражает солидарность с Сеутой и Испанией. Нам необходимы совместные европейские решения, чтобы решать миграционный вопрос", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас подчеркнул, что "испанская граница Сеуты - это европейская граница".

Такое же заявление прозвучало от еврокомиссара по внутренним делам Ивлы Йоханссон.

"ЕС хочет развивать отношения с Марокко на основе доверия и совместных обязательств. И миграционный вопрос здесь ключевой... Сейчас самое важное, чтобы Марокко продолжило предотвращать незаконные отправки и тех, кто не имеет права находиться (в ЕС), надлежащим образом возвращали назад", - подчеркнула она.

Европейское агентство по охране внешних границ Frontex заявило, что готово помочь Испании контролировать пограничные зоны Сеуты и Мелильи.