Національна бібліотека Чехії постраждала від хакерської атаки

Національна бібліотека Чехії заявила, що її системи у ніч на 18 травня зазнали хакерської атаки, у зв’язку з чим робота всіх систем тимчасово призупинена.

Про це у коментарі ČTK розповіла речниця закладу Ірена Манакова.

За її словами, фахівці зараз працюють над безпечним відновленням ключових систем, також готується заява до правоохоронних органів.

Опівдні Національна бібліотека розмістила у своїх соцмережах повідомлення про те, що повністю призупиняє роботу онлайн у зв’язку з наслідками кібератаки. Згодом повідомили, що деякі бази даних все ж доступні.

Раніше у Чехії від кібератак постраждали деякі лікарні та відомства.

У здійсненні атаки на стратегічну установу у 2019 році, та декілька лікарень навесні 2020 року запідозрили російських хакерів.