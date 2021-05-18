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Національна бібліотека Чехії постраждала від хакерської атаки

Вівторок, 18 травня 2021, 18:01

Національна бібліотека Чехії заявила, що її системи у ніч на 18 травня зазнали хакерської атаки, у зв’язку з чим робота всіх систем тимчасово призупинена.

Про це у коментарі ČTK розповіла речниця закладу Ірена Манакова. 

За її словами, фахівці зараз працюють над безпечним відновленням ключових систем, також готується заява до правоохоронних органів. 

Опівдні Національна бібліотека розмістила у своїх соцмережах повідомлення про те, що повністю призупиняє роботу онлайн у зв’язку з наслідками кібератаки. Згодом повідомили, що деякі бази даних все ж доступні.

Раніше у Чехії від кібератак постраждали деякі лікарні та відомства. 

У здійсненні атаки на стратегічну установу у 2019 році, та декілька лікарень навесні 2020 року запідозрили російських хакерів.

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