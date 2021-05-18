Национальная библиотека Чехии пострадала от хакерской атаки

Национальная библиотека Чехии заявила, что ее системы в ночь на 18 мая подверглись хакерской атаке, в связи с чем работа всех систем временно приостановлена.

Об этом в комментарии ČTK рассказала пресс-секретарь заведения Ирэна Манакова.

По ее словам, специалисты сейчас работают над безопасным восстановлением ключевых систем, также готовится заявление в правоохранительные органы.

В полдень Национальная библиотека разместила в своих соцсетях сообщение о том, что полностью приостанавливает работу онлайн в связи с последствиями кибератаки. Позже сообщили, что некоторые базы данных все же доступны.

Ранее в Чехии от кибератак пострадали некоторые больницы и ведомства.

В осуществлении атаки на стратегическое учреждение в 2019 году и несколько больниц весной 2020 года заподозрили российских хакеров.