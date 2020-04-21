Сліди кібератак на чеські лікарні ведуть до Росії, заявили у Чехії

Нещодавні кібератаки на чеські лікарні ймовірно є роботою російських хакерів - російська сторона це заперечує.

Як пише "Європейська правда", про це у понеділок повідомили чеські ЗМІ

Зокрема, видання Lidové noviny із посиланням на два достовірні джерела заявило, що, на думку слідчих, Росія, ймовірно, стоїть за кібератаками на чеські лікарні.

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За даними газети, цю інформацію надав представник слідчої групи, що обіймає високу посаду, та підтвердив член Ради держбезпеки.

"Це організовано іноземною державою. Починають з'являтись свідчення, що за цим може бути Росія. Туди ведуть IP-адреси", - заявило джерело видання.

Російське посольство у Празі у своєму Facebook заперечило публікації чеських ЗМІ, назвавши їх "вигадками, брудною антиросійською атакою і відкритою провокацією".

"Ми категорично відкидаємо подібні вигадки", - повідомили в посольстві РФ. За словами російських дипломатів, це чергова фейкова новина", єдиною метою якої є створення ворожого іміджу Росії, особливо серед місцевого населення.

Дві чеські лікарні минулого тижня зіштовхнулися зі спробами кібератак, але їх вдалося відбити. Державний секретар США Майк Помпео висловив занепокоєння з приводу нападів на чеську систему охорони здоров'я на тлі пандемії коронавірусу.

Ознаки хакерських атак нагадують Естонію в 2007, де, як і в Чехії, напередодні усунули радянський пам'ятник. Російські кібератаки після знесення "бронзового солдата" у Таллінні завдали Естонії помітної шкоди, але стали поштовхом для поліпшення цифрової інфраструктури.

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