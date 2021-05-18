Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США засудили репресії в окупованому Криму та пообіцяли участь у "Кримській платформі"

Прем’єр Іспанії терміново скасував візит до Парижа через ситуацію з мігрантами

У Німеччині затримали підозрюваного в порушенні санкцій ЄС проти РФ

В Іспанії експерти радять Pfizer для другої дози молодим людям, які почали щеплення AstraZeneca






США засудили репресії в окупованому Криму та пообіцяли участь у "Кримській платформі"

Вівторок, 18 травня 2021, 20:41

США засуджують порушення Росією прав людини в окупованому Криму та візьмуть участь у першому саміті "Кримської платформи", що відбудеться 23 серпня.

Коротку заяву про це опублікував держсекретар США Ентоні Блінкен до річниці депортації кримських татар радянською владою, пише "Європейська правда". 

"Ми засуджуємо порушення (прав людини) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар з рідного півострова. Ми очікуємо на майбутню участь у саміті "Кримської платформи" у серпні. Крим - це Україна", - написав він у своєму Twitter.

Читайте також
Чехія у річницю депортації кримських татар засудила репресії в окупованому Росією Криму

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, що Штати будуть представлені на високому рівні і на саміті Кримської платформи, і урочистостях до 30-річчя незалежності України, але у Вашингтоні поки не готові повідомити, хто саме це буде. 

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Як повідомлялося, участь в інавгураційному саміті Кримської платформи підтвердив президент Латвії Егілс Левітс.

Читайте також: Санкції без одностайності: як Україні використати нові можливості тиску на Росію в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Крим Росія
powered by lun.ua