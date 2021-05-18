США осудили репрессии в оккупированном Крыму и пообещали участие в "Крымской платформе"

США осуждают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму и примут участие в первом саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Краткое заявление об этом опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкен к годовщине депортации крымских татар советской властью, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем нарушения Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова. Мы ожидаем будущего участия в саммите "Крымской платформы" в августе. Крым - это Украина", - написал он в своем Twitter.

We condemn Russia's abuses in Crimea, especially on May 18 as we reflect on the 77th anniversary of Stalin’s deportation of countless Crimean Tatars from their native peninsula. We look forward to participating in the Crimea Platform Summit in August. #CrimeaIsUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что Штаты будут представлены на высоком уровне и на саммите Крымской платформы и торжествах к 30-летию независимости Украины, но в Вашингтоне пока не готовы сообщить, кто именно это будет.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Как сообщалось, участие в инаугурационном саммите Крымской платформы подтвердил президент Латвии Егилс Левитс.

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