В ЄС не домовилися щодо "паспортів вакцинації", переговори продовжаться

Лідерам інституцій ЄС не вдалося завершити роботу над схемою "паспортів вакцинації", яка дасть можливість відновити роботу туристичної сфери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів відновлять переговори в четвер.

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Єврокомісія представила свою пропозицію щодо "цифрового зеленого сертифіката" в березні, почавши переговори. Сертифікат може відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку вже в кінці червня, навіть якщо пандемія коронавірусу триватиме.

У "паспорті" буде вказано, чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19, або вона недавно вилікувалася від вірусу, або була вакцинована.

Документ може стати підставою для скасування карантинних вимог, що діють в даний час для багатьох поїздок всередині блоку. Однак кожна з 27 країн повинна вирішити, які привілеї дає сертифікат в межах її кордонів.

Греція вже послабила вимоги до в'їзду для іноземних відвідувачів, які отримали вакцину, а Іспанія допускає туристів з ЄС за умови негативного тесту.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС зараз повністю вакцинована. Завдання комісії - збільшити цей показник до 70% до вересня.

Нагадаємо, громадяни України з 14 травня мають право на в'їзд до Греції з документом про вакцинацію, з негативним ПЛР-тестом або документом про перенесену інфекцію у термін від 2 до 9 місяців.

Детальніше читайте у статті: Умови в’їзду до Греції і не тільки: коли та як ЄС пускатиме туристів з України