У Франції винесли вироки активістам з інвалідністю, які блокували колії та злітні смуги

У Франції засудили до умовних термінів позбавлення волі активістів, які у 2018 році вдалися до блокування колій та злітних смуг, щоб привернути увагу до недостатньої доступності громадських місць для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У жовтні 2018 року вони влаштували блокаду колій швидкісного потяга в Тулузі, затримавши відправлення близько 500 пасажирів, а в грудні - злітної смуги в аеропорту Тулузи, заблокувавши прибуття та відправлення літаків на одну годину.

Вироки отримали 16 осіб, з них 11 - люди з інвалідністю. Найсуворіше покарання отримала лідерка ініціативної групи - 6 місяців умовного терміну, ще один - чотири місяці, решта - по два місяці умовного терміну. Одного з активістів оштрафували на 750 євро. Це менші терміни, аніж спершу вимагали прокурори.

Адвокати вважають вироки "скандальними" і наполягають, що форма протесту, до якої вдалися активісти, була мирною і зумовлена нагальною необхідністю.

Як сказав один з них коментарі ЗМІ, вони готуватимуть апеляцію, а якщо це не допоможе - готові звертатися до Європейського суду з прав людини.