Во Франции вынесли приговоры активистам с инвалидностью, которые блокировали рельсы и взлетные полосы

Во Франции приговорили к условным срокам лишения свободы активистов, которые в 2018 году прибегли к блокированию железнодорожных путей и взлетных полос, чтобы привлечь внимание к недостаточной доступности общественных мест для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В октябре 2018 года они устроили блокаду путей скоростного поезда в Тулузе, задержав отправление около 500 пассажиров, а в декабре - взлетной полосы в аэропорту Тулузы, заблокировав прибытия и отправления самолетов на один час.

Приговоры получили 16 человек, из них 11 - люди с инвалидностью. Самое суровое наказание получила лидер инициативной группы - 6 месяцев условного срока, еще один - четыре месяца, остальные - по два месяца условного срока. Один из активистов оштрафовали на 750 евро. Небольшие сроки, чем сначала требовали прокуроры.

Адвокаты считают приговоры скандальными и настаивают, что форма протеста, к которой прибегли активисты, была мирной и обусловлена ​​насущной необходимостью.

Как сказал один из них комментарии СМИ, они будут готовить апелляцию, а если это не поможет - готовы обращаться в Европейский суд по правам человека.