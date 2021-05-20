США готові відповісти на агресію РФ – Блінкен після зустрічі з Лавровим

Сполучені Штати готові відповідати на агресивні дії Росії не тільки проти Вашингтона, але і проти союзників та партнерів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустріч з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Рейк'явіку, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Не секрет, що ми маємо свої розбіжності. Що стосується цих розбіжностей, як президент Байден також говорив президенту Путіну, якщо Росія буде агресивно діяти проти нас, наших партнерів, наших союзників, ми відповімо. І президент Байден продемонстрував це і словом, і ділом, не з метою ескалації, не для пошуку конфлікту, а для захисту наших інтересів", - сказав Блінкен.

Водночас Блінкен сказав, що є багато областей, де інтереси двох країн перетинаються, включаючи пандемію Covid-19, зміну клімату, боротьбу з ядерними програмами в Ірані та Північній Кореї, та Афганістан.

У заяві на сайті Держдепу, опублікованій після переговорів, вказується, що Блінкен висловив глибоку стурбованість з приводу продовження розгортання російських військових в Україні та поблизу неї.

Також США стурбовані через переслідування журналістів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода", станом здоров'я Алєксєя Навального та репресій проти опозиційних організацій.

Керівники зовнішньополітичних відомств США прибули у столицю Ісландії для участі в міністерській зустрічі Арктичної ради.