США готовы ответить на агрессию РФ - Блинкен после встречи с Лавровым

Соединенные Штаты готовы отвечать на агрессивные действия России не только против Вашингтона, но и против союзников и партнеров.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым в Рейкьявике, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Не секрет, что у нас есть свои разногласия. Что касается этих разногласий, как президент Байден также говорил президенту Путину, если Россия будет агрессивно действовать против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим. И президент Байден продемонстрировал это и словом, и делом, не с целью эскалации, не для поиска конфликта, а для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.

В то же время Блинкен сказал, что есть много областей, где интересы двух стран пересекаются, включая пандемию Covid-19, изменение климата, борьбу с ядерными программами в Иране и Северной Корее, и Афганистан.

В заявлении на сайте Госдепа, опубликованном после переговоров, указывается, что Блинкен выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжения развертывания российских военных в Украине и вблизи нее.

Также США обеспокоены преследования журналистов "Голоса Америки" и "Радио Свобода", состоянием здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций.

Руководители внешнеполитических ведомств США прибыли в столицу Исландии для участия в министерской встрече Арктического совета.