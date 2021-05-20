США отказались от санкций против оператора газопровода "Северный поток-2"

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Госдепартамент направил соответствующую информацию в Конгресс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и DPA.

Госдепартамент в среду направил свой обязательный 90-дневный отчет в Конгресс с перечнем субъектов, участвующих в "Северном потоке-2" и заслуживающих санкций.

В нем указывается, что Nord Stream 2 AG вовлечена в деятельность, которая согласно законодательству США, определяется как подсанкционная. Но причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Госдепартамент также ввел санкции в отношении четырех российских судов, участвовавших в строительстве "Северного потока - 2", и четырех связанных с проектом компаний.

Официально их список пока не опубликован, но, по данным американских СМИ, под санкции попадут корабли "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", и компании "Коксохимтранс", "Мортранссервис", "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".

Строительство газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

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