В МЗС РФ назвали можливий критерій включення до списку недружніх держав

Ставлення закордонних держав до радянських військових меморіалів може бути одним з критеріїв для їх внесення в список недружніх країн.

Про це заявив у четвер заступник міністра закордонних справ РФ Михаїл Богданов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Вважаємо за можливе розглянути ставлення іноземних держав до російської військово-меморіальної спадщини історичної пам'яті в якості одного з критеріїв для їх включення до переліку недружніх країн", - сказав він.

Напередодні, 19 травня, заступник секретаря Радбезу РФ Сергєй Вахруков заявив, що країни, які висилають російських дипломатів, можуть бути віднесені до недружніх.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн