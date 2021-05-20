В МИД РФ назвали возможный критерий включения в список недружественных государств

Отношение зарубежных государств к советским военным мемориалам может быть одним из критериев для их внесения в список недружественных стран.

Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российской военно-мемориального наследия исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран", - сказал он.

Накануне, 19 мая, заместитель секретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков заявил, что страны, которые высылают российских дипломатов, могут быть отнесены к недружественным.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничил возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан. Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран