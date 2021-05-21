Спецслужби Ірландії вважають, що систему служби охорони здоров'я атакували хакери з РФ

Спецслужби Ірландії вважають, що кібератаку проти Національної служби охорони здоров'я провела російська кіберзлочинністю угруповання Wizard Spider, що базується в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.

Уряд оголосив, що хакери через деякий час надали ключ дешифрування, який може дозволити лікарням відновити записи пацієнтів.

"Ірландська держава не заплатила викупу", - сказав міністр охорони здоров'я Стівен Доннеллі, попередивши, що можуть пройти тижні, перш ніж лікарні та клініки отримають повний доступ до цифрових комунікацій і карт пацієнтів.

Управління охорони здоров'я Ірландії (HSE) повідомило, що зовнішня фірма, що займається боротьбою з кіберзлочинністю, тестує ключ дешифрування у віртуальному середовищі, щоб визначити, чи працює він і чи не містить додаткових прихованих шкідливих програм.

Уряд попередив, що група вимагачів може продати вкрадені записи сотень тисяч пацієнтів іншим злочинцям, які можуть використовувати конфіденційні дані, щоб спробувати обдурити або шантажувати людей.

Нагадаємо, 14 травня через хакерську атаку Національна служба охорони здоров'я Ірландії тимчасово відключила свою комп'ютерну систему.

Такі атаки зазвичай проводяться із зараженням комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням, у результаті чого користувачі не мають доступу до своїх систем, і їм потрібно заплатити викуп за відновлення функцій комп'ютера.