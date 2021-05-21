Спецслужбы Ирландии считают, что систему службы здравоохранения атаковали хакеры из РФ

Правительство Ирландии считает, что кибератаку против Национальной службы здравоохранения провела российская киберпреступная группировка Wizard Spider, базирующаяся в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.

Правительство объявило, что хакеры через некоторое время предоставили ключ дешифрования, который может позволить больницам восстановить записи пациентов.

"Ирландское государство не заплатило выкупа", - сказал министр здравоохранения Стивен Доннелли, предупредив, что могут пройти недели, прежде чем больницы и клиники получат полный доступ к цифровым коммуникациям и картам пациентов.

Управление здравоохранения Ирландии (HSE) сообщило, что внешняя фирма, занимающаяся борьбой с киберпреступностью, тестирует ключ дешифрования в виртуальной среде, чтобы определить, работает ли он и не содержит ли дополнительных скрытых вредоносных программ.

Правительство предупредило, что группа вымогателей может продать украденные записи сотен тысяч пациентов другим преступникам, которые могут использовать конфиденциальные данные, чтобы попытаться обмануть или шантажировать людей.

Напомним, 14 мая в связи с хакерской атакой Национальная служба здравоохранения Ирландии (HSE) временно отключила свою компьютерную систему.