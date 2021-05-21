У Фінляндії через страйк скасовані майже всі пасажирські потяги

У Фінляндії майже всі пасажирські потяги державного перевізника VR сьогодні скасовані через страйк машиністів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Страйк впливає і на рух вантажних поїздів.

Також всі приміські поїзди транспортної компанії столичного регіону HSL скасовані. Їх не замінили іншим транспортом, тому що автобуси, які курсують на лініях, можуть бути перевантажені.

Страйком машиністи висловлюють протест проти дій роботодавця, який, на їхню думку, порушує чинний трудовий договір. Машиністи, зокрема, вважають, що VR змушує їх працювати поза робочим часом.

VR і організація роботодавців Palta вважають страйк незаконним.

Страйк триватиме одну добу. Машиністи повернуться до роботи в суботу вранці.