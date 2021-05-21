Франція до кінця року поділиться зі світом 30 млн доз вакцини 

Франція до кінця 2021 року у рамках європейської ініціативи поділиться зі світом 30 мільйонами доз вакцин від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Еммануель Макрон.

"Міжнародна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я триває. У рамках європейської ініціативи, Франція зобов’язується поділится щонайменше 30 млн. доз різних вакцин до кінця року та надати додаткові фінанси ACT-A (механізм під егідою ВООЗ для доступності засобів боротьби з епідемією - прим.ред)", - сказав він у зверненні для Глобального саміту з питань охорони здоров’я.

Міжнародна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я триває. У рамках європейської ініціативи Франція зобов’язується поділится щонайменше 30 млн. доз різних вакцин до кінця року та надати додаткові фінанси ACT-A. Моє звернення на Глобальному саміті в галузі охорони здоров’я: https://t.co/BKtvPTZvcz — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) May 21, 2021

Макрон наголосив, що потрібно не допускати ситуацій, коли вакцина пропадає невикористаною, тому що в якихось країнах пролежує на складах, тоді як в інших її не вистачає. Він нагадав, що Франція серед перших надала вакцини для механізму COVAX, які передали в Африку для вакцинації пріоритетних груп.

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"У цьому контексті я вітаю ініціативу США, анонсовану раніше цього тижня", - додав президент.

Нагадаємо, 21 травня ЄС оголосив про намір пожертвувати щонайменше 100 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 біднішим країнам до кінця цього року.

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