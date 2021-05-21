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Франция до конца года поделится с миром 30 млн доз вакцины

Пятница, 21 мая 2021, 16:20

Франция до конца 2021 года в рамках европейской инициативы поделится с миром 30 миллионами доз вакцин от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

"Международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения продолжается. В рамках европейской инициативы, Франция обязуется подилится по меньшей мере 30 млн. доз различных вакцин до конца года и предоставить дополнительные финансы ACT-A (механизм под эгидой ВОЗ для доступности средств борьбы с эпидемией - прим.ред)", - сказал он в обращении для Глобального саммита по вопросам здравоохранения.

Макрон подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда вакцина пропадает неиспользованной, тогда как в других странах ее не хватает. Он напомнил, что Франция в числе первых предоставила вакцины для механизма COVAX, которые передали в Африку для вакцинации приоритетных групп.

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"В этом контексте я приветствую инициативу США, анонсированную ранее на этой неделе", - добавил президент.

Напомним, 21 мая ЕС объявил о намерении пожертвовать не менее 100 миллионов доз вакцин против COVID-19 бедным странам до конца этого года.

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