Угорщина почала головування в Комітеті міністрів Ради Європи

Головування у Комітеті міністрів Ради Європи 21 травня перейшло від Німеччини до Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми матимемо три пріоритети нашого головування. Ці сфери є важливими для Європи та усього світу, адже перебувають під загрозою та навіть піддаються нападам. По-перше, ми приділятимемо багато зусиль національним меншинам, щоб їх захищати, допомагати їм та оберігати. На нашу думку, Рада Європи повинна взяти більше відповідальності у цьому вимірі", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який безпосередньо головуватиме у КМРЄ упродовж подальших пів року.

Другим пріоритетом, за словами угорського міністра, під час головування буде підтримка міжрелігійного діалогу, включаючи захист від фізичних і політичних посягань на цей процес.

Окремо Сійярто відзначив також боротьбу із проявами антисемітизму.

"І третім пунктом є захист родин і дітей. Вони також відчувають виклики і загрози", - констатував угорський глава МЗС.

Серед загроз для сімейних цінностей, окрім тих, що існують у реальному світові, політик назвав такі, що виходять із віртуального виміру.

Головування Угорщини у КМРЄ триватиме до листопада 2021 року.