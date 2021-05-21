Венгрия начала председательство в Комитете министров Совета Европы

Председательство в Комитете министров Совета Европы 21 мая перешло от Германии к Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем иметь три приоритета нашего председательства. Эти сферы являются важными для Европы и всего мира, ведь находятся под угрозой и даже подвергаются нападениям. Во-первых, мы будем уделять много усилий национальным меньшинствам, чтобы их защищать, помогать им и оберегать. По нашему мнению, Совет Европы должен взять больше ответственности в этом измерении ", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который непосредственно будет председательствовать в КМСЕ на протяжении последующих полгода.

Вторым приоритетом, по словам венгерского министра, во время председательства будет поддержка межрелигиозного диалога, включая защиту от физических и политических посягательств на этот процесс.

Отдельно Сийярто отметил также борьбу с проявлениями антисемитизма.

"И третьим пунктом является защита семей и детей. Они также испытывают вызовы и угрозы ", - констатировал венгерский глава МИД.

Среди угроз для семейных ценностей, кроме существующих в реальной миру, политик назвал выходящие из виртуального измерения.

Председательство Венгрии в КМСЕ продлится до ноября 2021 года.