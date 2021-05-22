Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн після серії вето Угорщини - ЗМІ

США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2"

"Будьмо!": Макрон під український тост відсвяткував відкриття терас ресторанів

Прем’єр Польщі обурився рішенням Суду ЄС щодо шахти на кордоні з Чехією






"Будьмо!": Макрон під український тост відсвяткував відкриття терас ресторанів

Субота, 22 травня 2021, 09:58

Президент Франції Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою.

Як повідомляє "Європейська правда", відео з події опублікувало посольство Україні у Франції на своїй сторінці у Facebook.

Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами "santé!". Це скорочено від "à ta santé!, що довільно можна перекласти як "Будьмо", а дослівно як тост "За здоров'я!".

В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською "Будьмо!", на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши бокал сказав - "За Україну".

У Франції цього тижня почався другий етап скасування коронавірусних обмежень, включаючи відновлення робіт терас в кафе та послаблення комендантської години.

Барам, кафе і ресторанам з 19 травня дозволено відкривати літні майданчики тільки на відкритому повітрі. Всі заклади громадського харчування в країні були закриті з жовтня і працювали тільки на винос. Проте будуть діяти правила щодо максимум шість осіб за столом.

Комендантська година тепер буде починатися на дві години пізніше - з 21:00 і буде діяти до 6 ранку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Макрон Карантин
powered by lun.ua