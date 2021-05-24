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Обрив кабіни на канатній дорозі в Італії: кількість загиблих досягла 14

Понеділок, 24 травня 2021, 08:36

Кількість загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі у провінції Турин зросла до 14 осіб, серед загиблих у тому числі двоє дітей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Нагадаємо, аварія сталася близько першої години дня 23 квітня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. 

Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до прибуття, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

 

Спершу повідомлялося, що у кабіні перебували 11 пасажирів. Згодом уточнили, що їх було 15.

 

Тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. Вижив єдиний пасажир - 5-річна дитина, вона перебуває у лікарні у важкому стані. 

 

Як повідомляється, загиблі були з п’яти різних родин, більшість з них - італійці. Одна родина з Павії - родом з Ізраїлю, дитина, яка вижила - з цієї сім’ї. Один загиблий - 23-річний вихідець з Ірану, який проживав у Калабрії. 

Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року. 

Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня.

Представник місцевих карабінерів зазначив, що поки рано говорити про точні причини аварії, і зараз незрозуміло, чому не спрацювали запобіжники, передбачені системою канатної дороги для подібних випадків. 

Президент компанії  Leitner, яка здійснювала техобслуговування канатної дороги, заявив, що останні ретельні дослідження кабелю здійснювали у листопаді 2020 року і ніяких дефектів не виявили.  

Прокуратура почала розслідування інциденту, також для розслідування створюють окрему комісію у міністерстві інфраструктури. 

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Італія інциденти
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