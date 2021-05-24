Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: число погибших достигло 14

Число погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге в провинции Турин возросло до 14 человек, среди погибших в том числе двое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Напомним, авария произошла около часа дня 23 апреля на канатной дороге Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре, чтои заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря. Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах до прибытия, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Сначала сообщалось, что в кабине находились 11 пассажиров. Впоследствии уточнили, что их было 15.

Тринадцать человек погибли на месте, среди них и 2-летний ребенок. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. Выжил единственный пассажир - 5-летний ребенок, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщается, погибшие были из пяти разных семей, большинство из них - итальянцы. Одна семья из Павии - родом из Израиля, выживший ребенок - из этой семьи. Один погибший - 23-летний выходец из Ирана, который проживал в Калабрии.

Канатную дорогу в 2014 году закрывали на капитальное обновление стоимостью четыре миллиона евро, и снова запустили с августа 2016 года. Во время локдауна она не работала и приняла первых пассажиров 24 апреля.

Представитель местных карабинеров отметил, что пока рано говорить о точных причинах аварии и сейчас непонятно, почему не сработали предохранители, предусмотренные системой канатной дороги для подобных случаев.

Президент компании Leitner, которая осуществляла обслуживание канатной дороги, заявил, что последние тщательные исследования кабеля осуществляли в ноябре 2020 года и никаких дефектов не обнаружили.

Прокуратура начала расследование инцидента, также для расследования создают отдельную комиссию в министерстве инфраструктуры.