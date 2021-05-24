НАТО у вівторок обговорить примусову посадку Ryanair у Мінську 

Посли НАТО на зустрічі у вівторок обговорять інцидент з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли НАТО завтра обговорять Білорусь та примусову посадку літака Ryanair", - розповів журналіст у своєму Twitter у понеділок.

NATO ambassadors will tomorrow discuss #Belarus and the forced landing of the #Ryanair plane — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 24, 2021

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"