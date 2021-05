НАТО во вторник обсудит принудительную посадку Ryanair в Минске

Послы НАТО на встрече во вторник обсудят инцидент с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы НАТО завтра обсудят Беларусь и принудительную посадку самолета Ryanair", - рассказал журналист в своем Twitter в понедельник.

