НАТО во вторник обсудит принудительную посадку Ryanair в Минске
Послы НАТО на встрече во вторник обсудят инцидент с принудительной посадкой в аэропорту Минска рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".
"Послы НАТО завтра обсудят Беларусь и принудительную посадку самолета Ryanair", - рассказал журналист в своем Twitter в понедельник.
NATO ambassadors will tomorrow discuss #Belarus and the forced landing of the #Ryanair plane— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 24, 2021
Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
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