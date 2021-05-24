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НАТО во вторник обсудит принудительную посадку Ryanair в Минске

Понедельник, 24 мая 2021, 12:49

Послы НАТО на встрече во вторник обсудят инцидент с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы НАТО завтра обсудят Беларусь и принудительную посадку самолета Ryanair", - рассказал журналист в своем Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом"

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