НАТО во вторник обсудит принудительную посадку Ryanair в Минске

Послы НАТО на встрече во вторник обсудят инцидент с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы НАТО завтра обсудят Беларусь и принудительную посадку самолета Ryanair", - рассказал журналист в своем Twitter в понедельник.

NATO ambassadors will tomorrow discuss #Belarus and the forced landing of the #Ryanair plane — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 24, 2021

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом"