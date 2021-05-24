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У Британії з замку вкрали коштовності королеви Марії Стюарт вартістю понад 1 млн фунтів

Понеділок, 24 травня 2021, 12:52

З музею у замку Арундел, що у графстві Сассекс, в кінці минулого тижня викрали низку коштовностей, у тому числі чотки королеви Марії І Стюарт, з якими вона йшла на страту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Окрім чоток, були вкрадені ще низка золотих та срібних коштовностей загальною вартістю понад 1 млн фунтів стерлінгів. 

 
Фото: PA

Крадіжка сталася увечері в п’ятницю, 21 травня, але повідомили про неї лише зараз. Сигналізація спрацювала о 22:30. 

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Як розповіли у поліції, крадії пробралися у приміщення через вікно і розбили скло, за яким стояли експонати. Припускають, що охоплений полум’ям легковик, який згодом знайшли неподалік, міг належати злодіям.

Речник замку заявив, що усі предмети мають "безцінне історичне значення".

Замок Арундел відкрили для відвідувачів після карантину лише за два дні до того - у вівторок. 

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