У Німеччині затримали п’ятого підозрюваного у "пограбуванні століття" у Дрездені

У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у причетності до викрадення коштовностей з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокуратура Дрездена повідомила у вівторок, що у понеділок ввечері в Берліні був заарештований 22-річний хлопець, брат-близнюк одного з чоловіків, який вже перебуває під вартою.

Перших трьох підозрюваних затримали у листопаді цього року, а ще двох - оголосили у міжнародний розшук. На той час у поліції казали, що підозрювані пов’язані з так званим кланом Реммо - відому поліції велику родину арабського походження, члени якої причетні до інших злочинів. У грудні був затриманий четвертий підозрюваний.

Підозрюваних звинувачують в організованому розбої та підпалі.

Наразі обшуки у понад десятку місць не виявили викрадених скарбів.

В ході одного з найбільш видовищних пограбувань останніх десятиліть в листопаді 2019 року злочинці вкрали коштовності з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Серед більш ніж двох десятків викрадених коштовностей - дрезденський білий діамант і польський орден Білого Орла.

Пограбування сталося у ніч на 25 листопада. Зловмисники вдерлися до скарбниці крізь вікно та розбили вітрину сокирою, після чого зникли з вкраденими коштовностями. Усе це їм вдалося зробити за лічені хвилини.

Після цього, як розповів речник поліції Дрездена, злодії втекли з місця пограбування на авто, яке потім заховали у підземному гаражі за декілька кілометрів від музею та підпалили. Після цього вже на іншій машині, що виглядала як таксі, вони виїхали з Дрездена до Берліна.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.