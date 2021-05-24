В МЗС Польщі назвали примусову посадку Ryanair у Мінську атакою на три країни ЄС

В Міністерстві закордонних справ Польщі назвали вимушену посадку рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса у Мінську фактично нападом на три країни ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у коментарі Wiadomosci Wirtualna Polska.

"Те, що особливо важливо і що потрібно підкреслити - здійснено напад принаймні на три країни ЄС: Грецію, з території якої стартував літак, Литву, яка була місцем призначення, і Польщу, де літак був зареєстрований, а громадяни якої, а також й ряду інших країн ЄС, були на його борту", - зазначив Яблонський.

Він запевнив, що реакція ЄС буде "негайною і рішучою", і Білорусь відчує наслідки відкритого порушення міжнародного законодавства.

За його словами, може йтися про посилення санкцій, заборону польотів літаків, зареєстрованих в Білорусі, або закриття повітряного простору Білорусі.

Яблонський зазначив, що операцію спецслужби Білорусі могли здійснити спільно зі спецслужбами Росії.

"Співпраця Білорусі й Росії у такого роду діях вже помітна тривалий час. У зв’язку з цим те, що там відбувається, не може залишатися без наслідків для іншого співучасника (Росії. - Ред.)", - зазначив він.

Мінськ перехопив літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.