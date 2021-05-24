В МИД Польши назвали принудительную посадку Ryanair в Минске атакой на три страны ЕС

В Министерстве иностранных дел Польши назвали вынужденную посадку рейса Ryanair из Афин в Вильнюс в Минске фактически нападением на три страны ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в комментарии Wirtualna Polska.

"То, что особенно важно и нужно подчеркнуть - совершено нападение по крайней мере на три страны ЕС: Грецию, с территории которого стартовал самолет, Литву, которая была местом назначения, и Польшу, где самолет зарегистрирован, а граждане которой, а также и ряда других стран ЕС, находились на борту", - отметил Яблонский.

Он заверил, что реакция ЕС будет "немедленной и решительной" и Белоруссия ощутит последствия открытого нарушения международного законодательства.

По его словам, речь может идти об усилении санкций, запрете полетов самолетов, зарегистрированных в Беларуси, или закрытии воздушного пространства Беларуси.

Яблонский отметил, что операцию спецслужбы Беларуси могли осуществить совместно со спецслужбами России.

"Сотрудничество Беларуси и России в такого рода действиях уже заметно длительное время. В связи с этим то, что там происходит, не может оставаться без последствий для другого соучастника (России - ред.)", - отметил он.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом