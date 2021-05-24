Глава Ryanair: примусова посадка у Білорусі була викраденням, спонсорованим державою

Виконавчий директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що примусова посадка рейсу Афіни - Вільнюс у Білорусі була "викраденням, спонсорованим державою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Newstalk.

"Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою... піратство, що спонсорується державою. Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин", - сказав О'Лірі.

За його словами, на борту літака, імовірно, перебували агенти КДБ Білорусі. "Схоже, влада мала намір забрати журналіста і його попутника... Ми вважаємо, що в аеропорту висадилися і кілька агентів КДБ", - сказав він.

О'Лірі сказав, що, на його думку, подібний інцидент стався з європейської авіакомпанією вперше.

Він сказав, що інцидент "дуже страшним" для пасажирів і екіпажу, оскільки їх тримали під озброєною охороною, а їхні сумки обшукували.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"