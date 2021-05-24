У статуї динозавра біля Барселони знайшли тіло зниклого чоловіка

Іспанська поліція розслідує смерть 39-річного чоловіка, тіло якого було знайдено всередині статуї динозавра.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Тіло чоловіка виявили батько і його син, які відчули запах біля фігури динозавра з пап'є-маше в Санта-Кулома-де-Граменеті, у передмісті Барселони. Батько побачив труп через тріщину в порожнистій нозі статуї.

Поліція повідомила, що про зникнення цього чоловіка безвісти раніше повідомила його сім'я.

Три пожежні команди були викликані на місце події. Пожежники розрізали ногу динозавра, щоб витягнути тіло.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік, ім'я якого не названо, намагався дістати мобільний телефон, який впустив усередину статуї. Потім він впав всередину у декоративну фігуру і залишився в пастці догори ногами, не маючи можливості покликати на допомогу.

Поліція не підтвердила, як чоловік опинився всередині динозавра, і очікує результатів його розтину, щоб з'ясувати, як він помер.

Декоративну статую прибрали з площі, де вона використовувалася для реклами старого кінотеатру.