В статуе динозавра возле Барселоны нашли тело пропавшего мужчины

Испанская полиция расследует смерть 39-летнего мужчины, тело которого было найдено внутри статуи динозавра.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Тело мужчины обнаружили отец и его сын, которые почувствовали запах у фигуры динозавра из папье-маше в Санта-Кулом-де-Граменет, в пригороде Барселоны. Отец увидел труп через трещину в полой ноге статуи.

Полиция сообщила, что об исчезновении этого человека ранее сообщила его семья.

Три пожарные команды были вызваны на место происшествия. Пожарные разрезали ногу динозавра, чтобы извлечь тело.

Местные СМИ сообщают, что мужчина, имя которого не названо, пытался достать мобильный телефон, который упустил внутрь статуи. Затем он упал внутрь в декоративную фигуру и остался в ловушке вверх ногами, не имея возможности позвать на помощь.

Полиция не подтвердила, как человек оказался внутри динозавра, и ожидает результатов его вскрытия, чтобы выяснить, как он умер.

Декоративную скульптуру убрали с площади, где она использовалась для рекламы старого кинотеатра.