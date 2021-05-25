Прем’єр Польщі заявив, що майже домовився з Чехією щодо суперечливої шахти біля кордону

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що фактично досягнув згоди з чеським колегою про вирішення конфлікту довкола шахти Турув, видобутком з якої незадоволена Чехія з екологічних міркувань і щодо якої очікується остаточне рішення Суду ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Моравецький заявив про це після зустрічі з прем’єром Чехії Андреєм Бабішем.

За його словами, сторони вже "дуже близько до домовленості" і Чехія в рамках цієї домовленості готова відкликати свій позов до Суду ЄС. Польща натомість повинна буде вжити заходів для того, щоб видобуток менше шкодив довкіллю та комфорту місцевих мешканців.

"Я сподіваюся, що переговори успішно завершаться. Внаслідок реалізації такого плану можна буде сказати, що питання врегульовано і ТЕС та шахта Турув продовжать працювати без перешкод", - зазначив Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, раніше Суд ЄС задовольнив прохання Чехії і зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення.

Матеуш Моравецький назвав рішення "несправедливим і неправильним", наголошуючи, що воно непропорційне і ставить під загрозу енергетичну безпеку Польщі.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті. Чехія у зв'язку з цим подала позов проти Польщі до Суду ЄС.

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.