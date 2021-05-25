Премьер Польши заявил, что почти договорился с Чехией по спорной шахте возле границы

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что фактически достиг согласия с чешским коллегой о разрешении конфликта вокруг шахты Турув, добычей с которой недовольна Чехия по экологическим соображениям и в отношении которого ожидается окончательное решение Суда ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Моравецкий заявил об этом после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем.

По его словам, стороны уже "очень близки к договоренности" и Чехия в рамках этой договоренности готова отозвать свой иск в Суд ЕС. Польша взамен должна будет принять меры для того, чтобы добыча меньше вредил окружающей среде и комфорта местных жителей.

"Я надеюсь, что переговоры успешно завершатся. В результате реализации такого плана можно будет сказать, что вопрос урегулирован и ТЭС и шахта Турув продолжат работать без помех", - отметил Матеуш Моравецкий.

Напомним, ранее Суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) к окончательному решению.

Матеуш Моравецкий назвал решение "несправедливым и неправильным", подчеркивая, что оно непропорциональное и ставит под угрозу энергетическую безопасность Польши.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте. Чехия в связи с этим подала иск против Польши в Суд ЕС.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.