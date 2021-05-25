Швеція відкликала кредитні гарантії двом держкомпаніям Білорусі

Шведське експортно-кредитне агентство (EKN) відкликає свої кредитні пропозиції в рамках угоди з двома державними компаніями в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише шведське видання Aftonbladet.

Рішення було прийнято після чотиригодинного засідання ради директорів EKN у вівторок і означає, що агентство відкличе свої оферти щодо гарантій кредитів в рамках угоди з продажу газових турбін між компанією Siemens і "Мінськенерго" та "Брестенерго".

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"EKN має багаторічний досвід у встановленні вимог і відстеженні ризиків щодо прав людини при операціях в складних країнах. Але ось ми підійшли до кінця шляху. Ми вважаємо, що для цих угод немає умов для заходів, які ми вимагаємо", - заявила генеральний директор EKN Анна-Карін Ятко в коментарі агентству TT.

26 серпня 2020 року EKN вирішила запропонувати кредитні гарантії в рамках угоди на два мільярди крон. Гарантії були обумовлені вимогами щодо забезпечення прав людини.

У той час в Білорусі відбувалися акції протесту проти нещодавно проведених і сфальсифікованих президентських виборів.

EKN заявляє, що в березні 2021 року агентство отримало нову серйозну інформацію через Міністерство закордонних справ від білоруської опозиції, яка підтверджувала серйозні порушення прав людини.

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