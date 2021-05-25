Швеция отозвала кредитные гарантии двум госкомпаниям Беларуси

Шведское экспортно-кредитное агентство (EKN) отзывает свои кредитные предложения в рамках соглашения с двумя государственными компаниями в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет шведское издание Aftonbladet.

Решение было принято после четырехчасового заседания совета директоров EKN во вторник и означает, что агентство отзовет свои оферты относительно гарантий кредитов в рамках сделки по продаже газовых турбин между компанией Siemens и "Минскэнерго" и "Брестенерго".

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"EKN имеет многолетний опыт в установлении требований и отслеживании рисков по правам человека при операциях в сложных странах. Но вот мы подошли к концу пути. Мы считаем, что для этих сделок нет условий для мер, которые мы требуем", - заявила генеральный директор EKN Анна-Карин Ятко в комментарии агентству TT.

26 августа 2020 года EKN решила предложить кредитные гарантии в рамках соглашения на два миллиарда крон. Гарантии были обусловлены требованиями по обеспечению прав человека.

В то время в Беларуси проходили акции протеста против недавно проведенных и сфальсифицированных президентских выборов.

EKN заявляет, что в марте 2021 года агентство получило новую серьезную информацию через Министерство иностранных дел от белорусской оппозиции, которая подтверждала серьезные нарушения прав человека.

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