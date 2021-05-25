Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

"З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - написав він.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено літати через повітряний простір Білорусі, а Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

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"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування.

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Увечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіа простором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".