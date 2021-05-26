Суд МН17: у Нідерландах в середу відбудеться виїзне засідання на військовій авіабазі

Суд у справі збитого рейсу МН17 у середу проведе виїзне засідання на військовій авіабазі в Гілзе-Реєн для огляду реконструкції корпусу літака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На авіабазі зберігаються усі зібрані на місці трагедії уламки літака. Рішення про це засідання було ухвалене у квітні.

Суд заявив, що у випадку росіянина Пулатова є потреба здійснити інспекцію. Обвинувачення і захист повинні були визначити детально, до яких частин реконструкції та шматків уламків вони хотіли б привернути увагу суду.

З огляду на обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з COVID-19, суд уже вирішив, що публіка не зможе бути присутньою. Учасники процесу можуть бути, але суд обмежить їхню участь в інспекції до двох осіб від кожної сторони - для захисту, адвокатів рідних і близьких загиблих та обвинувачення. Відбуватиметься пряме включення засідання.

Крім того, суд визнав за можливе запросити "дуже обмежену кількість преси".

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Літак Boeing - 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

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