Суд МН17: в Нидерландах в среду состоится выездное заседание на военной авиабазе

Суд по делу сбитого рейса МН17 в среду проведет выездное заседание на военной авиабазе в Гилзе-Рейен для осмотра реконструкции корпуса самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На авиабазе хранятся все собранные на месте трагедии обломки самолета. Решение об этом заседании было принято в апреле.

Суд заявил, что в случае россиянина Пулатова есть необходимость провести инспекцию. Обвинение и защита должны были определить детально, к каким частям реконструкции и кусков обломков они хотели бы привлечь внимание суда.

Учитывая ограничительные меры, принятые в связи с COVID-19, суд уже решил, что публика не сможет присутствовать. Участники процесса могут быть, но суд ограничит их участие в инспекции до двух человек от каждой стороны - для защиты, адвокатов родных и близких погибших и обвинения. Будет происходить прямое включение заседания.

Кроме того, суд счел возможным пригласить "очень ограниченное количество прессы".

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Ранее судьи также отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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