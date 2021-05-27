Вірменія заявила про захоплення у полон шести своїх військових

Міністерство оборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів, коли ті виконували інженерні роботи.

Відповідне повідомлення оприлюднили 27 травня, пише "Європейська правда".

"Рано вранці 27 травня у прикордонній зоні Гегаркунікської області Республіки Вірменія, в охоронюваній зоні військової частини N ВС РА під час виконання інженерних робіт шістьох військовослужбовців Збройних сил Вірменії було оточено і взято в полон військовими Збройних сил Азербайджану", - зазначається у ньому.

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Міністерство додало, що "вживає заходів" для звільнення захоплених військових.

Нагадаємо, новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався з 12 травня. Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням".

В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови. Також МЗС Азербайджану заявило, що керується картами, які "визначають лінію кордону між Вірменією та Азербайджаном".

25 травня Міноборони Вірменії повідомило про загибель військового у прикордонному районі біля села Верин Шоржа Гегаркунікської області після того, як військові Азербайджану здійснили постріли у напрямку вірменських позицій і почалася перестрілка.

Офіційний Баку заявив, що не має відношення до загибелі вірменського військового і це був нещасний випадок.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.