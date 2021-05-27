Армения заявила о захвате в плен шести своих военных

Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана захватили в плен шесть армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы.

Соответствующее сообщение обнародовали 27 мая, пишет "Европейская правда".

"Рано утром 27 мая в пограничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения, в охранной зоне воинской части N ВС РА при выполнении инженерных работ шесть военнослужащих Вооруженных сил РА были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана", - отмечается в нем.

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Министерство добавил, что "принимает меры" для освобождения захваченных военных.

Напомним, новый виток обострения между Арменией и Азербайджаном начался с 12 мая. Глава правительства Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий. Также МИД Азербайджана заявил, что руководствуется картами, которые "определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном".

25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели военного в пограничном районе возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области после того, как военные Азербайджана совершили выстрелы в направлении армянских позиций и началась перестрелка.

Официальный Баку заявил, что не имеет отношения к гибели армянского военного и это был несчастный случай.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.