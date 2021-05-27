Главы МИД стран ЕС обсуждают секторальные санкции против Беларуси

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в четверг обсудят введение секторальных и экономических санкций против Беларуси, после принудительной посадки самолета в Минске и ареста двух человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Лиссабоне.

"Всего два дня назад лидеры ЕС приняли важные решения по Беларуси, и мы обсудим, как воплотить решение об экономических и секторальных санкциях. Это будет важным вопросом нашей встречи", - сказал Боррель.

Он отметил, что, поскольку это неформальная встреча министров, никаких решений приниматься не будет.

"Похищение самолета и задержание двух пассажиров - это нечто совершенно неприемлемое, и мы выработаем путь к внедрению экономических и секторальных санкций", - добавил Боррель.

Дипломат также сказал, что список персональных санкций уже практически согласован на техническом уровне.

Боррель также сказал, что на встрече отдельно обсудят конфликт на Донбассе, "который влияет на нашу безопасность".

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.

Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но должны быть готовы до августа.

Напомним, саммит ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС. Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".