Румунські прикордонники знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпаси у вантажівці, що їхала в Україну

Румунські прикордонники затримали на кордоні вантажівку із 2850 одиниць зброї та боєприпасів, що прямувала до України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на HotNews.ro.

Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю. Це були 2850 нових пістолетів з патронами.

Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував громадянин України. Глава МВС заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.

Поромна переправа через Дунай "Орлівка - Ісакча" на кордоні з Румунією працює з серпня минулого року.

Вона забезпечує прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів.