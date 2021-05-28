На гірськолижних курортах Словенії завершився найдовший сезон в історії

На гірськолижних курортах Словенії 28 травня завершується найдовший сезон в історії, який був частково зіпсований пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словенський телеканал RTV.

У п’ятницю вранці канатна дорога доставила останніх лижників цього сезону в Крвавеці. Цей гірськолижний курорт є другим за величиною у Словенії. Він розташований за 25 кілометрів від столиці країни - Любляни.

За весь зимовий сезон Крвавець прийняв близько 100 000 лижників, що вдвічі менше, ніж у звичайні роки.

Директор курорту Янез Янша оцінив зимовий сезон, який через коронавірусні обмеження почався лише наприкінці січня, як хаотичний.

"Спочатку у нас були проблеми з урядовими постановами про закриття та відкриття та безглузді заходи. Після 23 січня сезон розпочався, але збитки були великими. Ми пообіцяли 100 гірськолижних днів, ми зробили 123 можливими. Зараз вже кілька поколінь буде пам'ятати, як можна з великою волею продовжити сезон далеко до весни", - сказав він.

Катання в горах Канін все ще можливе, там досі лежить до чотирьох метрів снігу і деяка інфраструктура працюватиме ще до неділі.