На горнолыжных курортах Словении завершился самый долгий сезон в истории

На горнолыжных курортах Словении 28 мая завершается самый длинный сезон в истории, который был частично испорчен пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенский телеканал RTV.

В пятницу утром канатная дорога доставила последних лыжников в этом сезоне в Крвавеце. Этот горнолыжный курорт является вторым по величине в Словении. Он расположен в 25 километрах от столицы страны - Любляны.

За весь зимний сезон Крвавец принял около 100 000 лыжников, что вдвое меньше, чем в обычные годы.

Директор курорта Янез Янша оценил зимний сезон, который из-за коронавирусных ограничений начался лишь в конце января, как хаотичный.

"Сначала у нас были проблемы с правительственными постановлениями о закрытии и открытии и бессмысленные меры. После 23 января сезон начался, но убытки были большими. Мы пообещали 100 горнолыжных дней, мы сделали 123 возможными. Сейчас уже несколько поколений будут помнить, как можно с большой волей продлить сезон далеко до весны", - сказал он.

Катание в горах Канин все еще возможно, там до сих пор лежит до четырех метров снега и некоторая инфраструктура будет работать еще до воскресенья.