У Франції невідомий напав з ножем на поліціянтку, його розшукують

Поблизу французького міста Нант невідомий серйозно поранив ножем працівницю місцевої поліції і втік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Напад стався у першій половині дня в муніципалітеті Ла-Шапель-сюр-Ердр поблизу Нанта.

Підозрюваного, який нібито втік після того, як вихопив службову зброю поліціянтки, активно розшукують. Як зазначається, у пошукових роботах беруть участь більше 200 жандармів.

Стан пораненої поліціянтки оцінюють як важкий.

На місце події має приїхати міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

У Twitter національна жандармерія дала вказівку уникати району, де стався напад, та суворо дотримуватися вказівок правоохоронців. Також була перекрита відомча траса.

У місті також було евакуйовано кілька магазинів, включаючи гіпермаркет. Діти опинились закриті у школах і коледжах.

За фактом інциденту почато розслідування. Мотиви нападника поки незрозумілі.