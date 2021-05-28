Во Франции неизвестный напал с ножом на полицейскую, его разыскивают
Вблизи французского города Нант неизвестный серьезно ранил ножом сотрудницу местной полиции и скрылся.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Нападение произошло в первой половине дня в муниципалитете Ла-Шапель-сюр-Эрдр вблизи Нанта.
Подозреваемого, который якобы сбежал после того, как выхватил служебное оружие у полицейской, активно разыскивают. Как отмечается, в поисковых работах принимают участие более 200 жандармов.
Состояние раненой оценивают как тяжелое.
На место происшествия приедет министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
В Twitter национальная жандармерия дала указание избегать района, где произошло нападение, и строго следовать указаниям правоохранителей. Также была перекрыта ведомственная трасса.
В городе были эвакуированы несколько магазинов, включая гипермаркет. Дети оказались закрыты в школах и колледжах.
По факту инцидента начато расследование. Мотивы нападавшего пока неясны.