Во Франции неизвестный напал с ножом на полицейскую, его разыскивают

Вблизи французского города Нант неизвестный серьезно ранил ножом сотрудницу местной полиции и скрылся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Нападение произошло в первой половине дня в муниципалитете Ла-Шапель-сюр-Эрдр вблизи Нанта.

Подозреваемого, который якобы сбежал после того, как выхватил служебное оружие у полицейской, активно разыскивают. Как отмечается, в поисковых работах принимают участие более 200 жандармов.

Состояние раненой оценивают как тяжелое.

На место происшествия приедет министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

В Twitter национальная жандармерия дала указание избегать района, где произошло нападение, и строго следовать указаниям правоохранителей. Также была перекрыта ведомственная трасса.

В городе были эвакуированы несколько магазинов, включая гипермаркет. Дети оказались закрыты в школах и колледжах.

По факту инцидента начато расследование. Мотивы нападавшего пока неясны.