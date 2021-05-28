ЄС пропонує Єревану і Баку допомогу у делімітації і демаркації кордонів

ЄС у п'ятницю закликав Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації на кордоні між ними і запропонував допомогу у делімітації і демаркації кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Європейської зовнішньополітичної служби.

"Останні події на кордоні між Вірменією та Азербайджаном є і небезпечними, і тривожними. Потрібна негайна деескалація. Європейський союз закликає обидві сторони утриматися від будь-яких подальших військових розгортань та дій. Усі сили повинні повернутися до позицій, зайнятих до 12 травня, і обидві сторони повинні взяти участь у переговорах щодо делімітації кордонів та демаркації" - йдеться у заяві.

Також ЄС закликав Азербайджан негайно звільнити всіх військовополонених та затриманих.

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на зменшення напруженості, включаючи пропозиції щодо можливої міжнародної спостережної місії" - зазначили в ЄС.

"ЄС готовий надати досвід та допомогу щодо делімітації кордонів та демаркації, а також підтримати вкрай необхідні заходи щодо зміцнення довіри з метою просування до стійкого миру та процвітання для Південного Кавказу" - сказано у заяві.

Як відомо, новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався з 12 травня. Глава уряду Вірменії заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року.

25 травня на цій же прикордонній території сталася перестрілка, внаслідок якої загинув вірменський військовий. Офіційний Баку назвав це нещасним випадком.

27 травня Вірменія заявила, що військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів. В Азербайджані на це відповіли, що захоплені вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, тому були роззброєні та затримані, тоді як глава уряду Вірменії Нікол Пашинян наполягає, що солдати знаходилися на території власної країни.

Пашинян виступив з офіційною пропозицією розмістити міжнародних спостерігачів на вірменсько-азербайджанському кордоні, назвавши ситуацію "вибухонебезпечною".

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.